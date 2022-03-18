 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 марта

17 марта

Популярное

В Бурятии пять человек скончались от коронавируса за сутки

В Бурятии пять человек скончались от коронавируса за сутки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки больных ковидом, лечащихся на дому, стало больше

В Бурятии за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 238 человек.

Таким образом, падение суточного прироста, наблюдавшееся последние дни, пока прекратилось. Так, если вчера зафиксировано 238 новых больных, позавчера их было меньше – 224. Однако ранее Бурятия ушла от очень высоких цифр – выше 500, 600 и т.п. заражённых ежедневно, что, пожалуй, самое главное.

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 132 419 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (58 785) приходится на жителей Улан-Удэ.

Скончались за всё время 2938 больных коронавирусом.

Накануне коронавирус унёс жизни ещё пяти человек. Известно, что всем им было больше 65 лет. Отметим, позавчера было два летальных исхода, за день до этого – четыре.

На утро 18 марта в стационарах лечатся 442 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 27 человек.

64 больных находятся в реанимации (большинство из них пожилые люди), на ИВЛ – 19 человек.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2116 человек (+164 за сутки).

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 471 337 человек (65 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 135 227 жителей.

Сейчас на омикрон-штамм коронавируса приходится более 99% случаев заражения коронавирусом в России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.


коронавирус профилактика смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пьяный водитель «Тойоты» врезался в «Патриот»
В Бурятии пьяный водитель «Тойоты» врезался в «Патриот»
Происшествия, 18.03.2022
Водитель выехал на полосу встречного движения
В Бурятии погиб пешеход, лежавший на дороге
В Бурятии погиб пешеход, лежавший на дороге
Происшествия, 18.03.2022
Мужчина скончался до приезда «скорой»
На льду Байкала сгорели «Лэнд Крузер» и судно на воздушной подушке
На льду Байкала сгорели «Лэнд Крузер» и судно на воздушной подушке
Происшествия, 18.03.2022
Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
Происшествия, 18.03.2022
Пожар случился, когда дома никого не было 
Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке
Житель Бурятии получил «условку» за охоту в нацпарке
Происшествия, 18.03.2022
От рук браконьера погибли две кабарги
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия, 18.03.2022
Инцидент произошёл в утренние часы 
В Улан-Удэ собаки покусали прохожего
В Улан-Удэ собаки покусали прохожего
Происшествия, 17.03.2022
Мужчина получил укушенную рану руки
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
Происшествия, 17.03.2022
Предварительная причина пожара установлена
Жителя Бурятии посадили на 17 лет за двойное убийство
Жителя Бурятии посадили на 17 лет за двойное убийство
Происшествия, 17.03.2022
Молодой человек забил двух мужчин до смерти
Москвичка-расистка набросилась на уроженку Бурятии
Москвичка-расистка набросилась на уроженку Бурятии
Происшествия, 17.03.2022
Агрессивная женщина оскорбляла девушку из Бурятии и разбила её телефон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^