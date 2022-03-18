В Бурятии пять человек скончались от коронавируса за сутки

За сутки больных ковидом, лечащихся на дому, стало больше



В Бурятии за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 238 человек.



Таким образом, падение суточного прироста, наблюдавшееся последние дни, пока прекратилось. Так, если вчера зафиксировано 238 новых больных, позавчера их было меньше – 224. Однако ранее Бурятия ушла от очень высоких цифр – выше 500, 600 и т.п. заражённых ежедневно, что, пожалуй, самое главное.



Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 132 419 случаев заражений COVID-19. Из них 44% (58 785) приходится на жителей Улан-Удэ.



Скончались за всё время 2938 больных коронавирусом.



Накануне коронавирус унёс жизни ещё пяти человек. Известно, что всем им было больше 65 лет. Отметим, позавчера было два летальных исхода, за день до этого – четыре.



На утро 18 марта в стационарах лечатся 442 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего 27 человек.



64 больных находятся в реанимации (большинство из них пожилые люди), на ИВЛ – 19 человек.



На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2116 человек (+164 за сутки).



В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 471 337 человек (65 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 135 227 жителей.



Сейчас на омикрон-штамм коронавируса приходится более 99% случаев заражения коронавирусом в России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.





