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Прокуратура начала проверку по факту подтопления в селе в Бурятии

Прокуратура начала проверку по факту подтопления в селе в Бурятии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Надзорный орган проверит исполнение закона об охране территорий от негативного воздействия влияния вод

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку о подтоплении села Толтой (Хурай-Хобок) в Тункинском районе Бурятии.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства об охране территорий от негативного воздействия влияния вод, действиям (бездействию) должностных лиц по своевременному и надлежащему проведению противопаводковых мероприятий, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Как сообщал «Байкал-Daily», о подтоплении в Тункинском районе стало известно в начале января. Со вчерашнего дня к работам приступила полковая землеройная машина (ПЗМ-2).

- На наледи в Толтое будет работать привлечённая нами тяжёлая техника. Уже начали прорубать водоотводные каналы. Не менее, а местами даже более серьёзная ситуация с наледью складывается в Хужирах и в Хойто-Голе. Там мы ситуацию тоже держим на контроле. При этом в Мондах в этом году с наледью проблем нет, хотя в прошлые годы Монды в этом плане были самым проблемным в районе населённым пунктом, - сказал накануне глава района Чингис Маншеев. 
прокуратура

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