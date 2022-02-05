Надзорный орган проверит исполнение закона об охране территорий от негативного воздействия влияния вод
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку о подтоплении села Толтой (Хурай-Хобок) в Тункинском районе Бурятии.
- В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства об охране территорий от негативного воздействия влияния вод, действиям (бездействию) должностных лиц по своевременному и надлежащему проведению противопаводковых мероприятий, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Как сообщал «Байкал-Daily», о подтоплении в Тункинском районе стало известно в начале января. Со вчерашнего дня к работам приступила полковая землеройная машина (ПЗМ-2).
- На наледи в Толтое будет работать привлечённая нами тяжёлая техника. Уже начали прорубать водоотводные каналы. Не менее, а местами даже более серьёзная ситуация с наледью складывается в Хужирах и в Хойто-Голе. Там мы ситуацию тоже держим на контроле. При этом в Мондах в этом году с наледью проблем нет, хотя в прошлые годы Монды в этом плане были самым проблемным в районе населённым пунктом, - сказал накануне глава района Чингис Маншеев.
Прокуратура начала проверку по факту подтопления в селе в Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожар случился в сельской местности
Огонь потушили за несколько минут
От огня пострадали две квартиры
Машина советских времён способна долгое время работать в суровых условиях
Нарушителю грозит наказание за незаконную охоту
Женщина увидела гаджет в купе и забрала его
Одна из жертв рассказала, что мошенники – отличные психологи
Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима
В Сосновом Бору разобрались, почему в квартирах сильно похолодало
Пострадавших нет
Один из них сгорел дотла
Пожилую женщину убил её родственник, не выдержав трудностей ухода за ней
Потерянный телефон всё это время пролежал в снегу
Тело нашли спустя два дня
Вор подъехал к складированным двигателям и выбрал тот, что полегче