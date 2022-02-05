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В районе Бурятии в борьбе с наледью привлекли землеройную машину

В районе Бурятии в борьбе с наледью привлекли землеройную машину
Происшествия,  Фото:Тунка-инфо.24/7
Машина советских времён способна долгое время в суровых условиях

В Тункинском районе Бурятии продолжают бороться с подтоплением. Как сообщал «Байкал-Daily», здесь в разгар зимы вышли подземные воды. Образовалась наледь.

Со вчерашнего дня здесь работает полковая землеройная машина (ПЗМ-2), на базе Т-155. Машина способна работать длительное время, в тёплых, мёрзлых грунтах. Глубина рвов, траншей может доходить до трёх метров, ширина до 3,5 метров

- Исключительно вынослива. Обладает высокой проходимостью. А сталь, всё «железо» тоже ещё советских времён! «Броня крепка и танки наши быстры!» - сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.

Ситуацию также прокомментировал глава района Чингис Маншеев. Его процитировали в местной Viber-группе «Тунка-инфо.24/7».

- На наледи в Толтое будет работать привлечённая нами тяжёлая техника. Уже начали прорубать водоотводные каналы. Не менее, а местами даже более серьёзная ситуация с наледью складывается в Хужирах и в Хойто-Голе. Там мы ситуацию тоже держим на контроле. При этом в Мондах в этом году с наледью проблем нет, хотя в прошлые годы Монды в этом плане были самым проблемным в районе населённым пунктом, - сказал руководитель района.

страница Доры Хамагановой 


наледные воды

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