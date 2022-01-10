«Вода прибывает с большой скоростью»: В Бурятии топит село

- С 29 декабря 2021 года в селе Толтой (Хурай Хобок) топит придомовые территории из-за выхода реки из русла. На сегодняшний день вода уже у порога домов, затопило гараж, постройки с живностью. Сигнализировали о беде неоднократно, вода прибывает с неимоверной скоростью, - рассказала девушка.







- Одними из потерпевших являются мои родители, кроме них, затопило территорию ещё нескольких домов. Техника на ликвидацию ситуации не выделяется, - бьет тревогу горожанка.





- Приезжал глава отдела ГО и ЧС... Уже неделю думают, что делать. А в это время воды всё больше. Раньше никакой реки там не было, как только переехали туда. Было старенькое русло от когда-то бывшей реки. Сейчас вода пошла из-под земли, никто не ожидал даже... - резюмирует свое сообщение девушка.

















В редакцию «Байкал-Daily» обратилась девушка, побывавшая в гостях у родителей в новогодние каникулы в Тункинском районе. Она ужаснулась тому, что увидела в родном селе Толтой. В морозы сельчане оказались в подтопленных домах.По её словам, представители местной власти действий не предпринимают. Ежедневно обещает выделить технику, но дальше обещаний дело не двигается, рассказывает дочь пострадавших. Единственное, что было сделано - неоднократный комиссионный осмотр затопленной территории. Местные жители совместно с главой администрации поселения своими силами с помощью подручных средств пытаются отвести русло воды в сторону, но победить воду пока не удаётся.Как она сообщает, ей сказали, что ЧС могут объявить только в том случае, когда вода будет уже в доме.