В Улан-Удэ сбитый столб упал на машину

Опора наружного освещения восстановлению не подлежит.







Это уже 43 опора наружного освещения, сбитая с начала года лихачами в Улан-Удэ.















Утром, 19 декабря, в Улан-Удэ водитель сбил очередную опору наружного освещения. Это произошло на улице Тулаева, где водитель врезался в бетонную опору. Столб рухнул на саму машину.В пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили, что пострадавших нет.Городские электрики выехали на место аварии и установили новую опору с заменой всех комплектующих.