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В Улан-Удэ сбитый столб упал на машину

В Улан-Удэ сбитый столб упал на машину
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии сбили 43 опору наружного освещения

Утром, 19 декабря, в Улан-Удэ водитель сбил очередную опору наружного освещения. Это произошло на улице Тулаева, где водитель врезался в бетонную опору. Столб рухнул на саму машину.

В пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили, что пострадавших нет.

Опора наружного освещения восстановлению не подлежит.


Городские электрики выехали на место аварии и установили новую опору с заменой всех комплектующих.

Это уже 43 опора наружного освещения, сбитая с начала года лихачами в Улан-Удэ.



ДТП автомобили

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