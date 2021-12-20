В Улан-Удэ сбитый столб упал на машину

В столице Бурятии сбили 43 опору наружного освещения
Утром, 19 декабря, в Улан-Удэ водитель сбил очередную опору наружного освещения. Это произошло на улице Тулаева, где водитель врезался в бетонную опору. Столб рухнул на саму машину.
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили, что пострадавших нет.
Опора наружного освещения восстановлению не подлежит.
Городские электрики выехали на место аварии и установили новую опору с заменой всех комплектующих.
Это уже 43 опора наружного освещения, сбитая с начала года лихачами в Улан-Удэ.
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