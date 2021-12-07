Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу барсетки

Мужчина стащил 15 тысяч рублей



Житель Северо-Байкальского района Бурятии, совершивший кражу, отправится в колонию строгого режима.



Кражу мужчина совершил, будучи пьяным. Он украл из квартиры барсетку, в которой было 15 тысяч рублей. После кражи он сбежал, а деньги потратил.



В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Также он раскаялся в содеянном.



- Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.

