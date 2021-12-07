Мужчина стащил 15 тысяч рублей
Житель Северо-Байкальского района Бурятии, совершивший кражу, отправится в колонию строгого режима.
Кражу мужчина совершил, будучи пьяным. Он украл из квартиры барсетку, в которой было 15 тысяч рублей. После кражи он сбежал, а деньги потратил.
В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Также он раскаялся в содеянном.
- Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и шести месяцам колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, - сообщили в пресс-службе Северобайкальского городского суда.
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу барсетки
Происшествия, Фото:
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