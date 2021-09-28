Женщина в очередной раз попалась на пьяной езде
Несколько дней назад в Тулуне инспекторы ДПС заметили автомобиль «Ниссан Марч», который грубо нарушал правила дорожного движения. Автомобиль выезжал на полосу, предназначенную для встречного движения. Полицейские попытались остановить иномарку, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться.
После непродолжительной погони автомобиль удалось задержать. За рулём оказалась 33-летняя местная жительница, которая никогда не имела водительского удостоверения. Помимо неё, в сало авто находилось четыре пассажира.
Процедура освидетельствования показала, что женщина управляла автомобилем средством в состоянии опьянения.
В отношении тулунчанки возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». В этом году она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области устроили погоню за пьяной автомобилисткой
Происшествия, Фото:
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