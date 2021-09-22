В Бурятии ежедневно задерживают до 20 пьяных водителей

С начала года поймали 3,5 тысячи пьяных водителей



За восемь месяцев в Бурятии зарегистрировано 125 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. В результате таких аварий 26 человек погибли и 182 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.



Алкоголь становится причиной гибели и пешеходов. Из 66 ДТП, произошедших по вине пешеходов, в 22 случаях они находились на проезжей части в нетрезвом виде. Погибли шесть человек, 18 были травмированы.



По данным ГИБДД, с начала года в Бурятии привлечено к административной ответственности 3510 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.



- Пьяный человек не может адекватно оценить окружающую обстановку и делать правильные выводы о той или иной дорожной ситуации. Поэтому его манёвры на проезжей полосе становятся опасными как для него самого, так и для окружающих. Инспекторы ДПС задерживают пьяных водителей, в том числе и в ходе дополнительных профилактических акций по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС, таким образом не допуская страшных дорожных аварий, которые они могли спровоцировать, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона Александр Гоге.



Ежедневно сотрудники ДПС задерживают и отстраняют от управления автомобилем до 20 водителей в состоянии опьянения.



Остановить нарушителя можно телефонным звонком в ГИБДД по номеру 292999 или 292902 и сообщить госномер, марку автомобиля и место нарушения.

