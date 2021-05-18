 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 мая

17 мая

Популярное

В Бурятии вор украл велосипед и поехал кататься

В Бурятии вор украл велосипед и поехал кататься
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вор стащил спортивный велосипед

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии местный житель обратился в полицию с заявлением о краже спортивного велосипеда. Мужчина сообщил, что оставил велосипед в подъезде жилого многоквартирного дома, а утром обнаружил, что его нет на месте.

Украденный велосипед был ярким и приметным. Вскоре росгвардейцы, получившие ориентировку, заметили мужчину, ехавшего на таком велосипеде в центре села. Выяснилось, что это тот самый украденный двуколёсный транспорт.

Задержанный мужчина – 31-летний житель соседнего Селенгинского района. Он был доставлен в отдел полиции. Мужчина не работает, неоднократно судим за имущественные преступления.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Велосипед стоимостью 13 тысяч рублей возвращён владельцу, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия велосипеды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите 1,5-годовалая девочка утонула в ванной
В Чите 1,5-годовалая девочка утонула в ванной
Происшествия, 18.05.2021
Родители в это время были в магазине
На Ольхоне сгорели редкие и краснокнижные растения
На Ольхоне сгорели редкие и краснокнижные растения
Происшествия, 18.05.2021
Несколько часов инспекторы по охране окружающей среды наблюдали за выгоревшим участком
В Бурятии смыло дорогу
В Бурятии смыло дорогу
Происшествия, 18.05.2021
В Окинском районе ввели режим ЧС
В Улан-Удэ пьяный автомобилист врезался в мопед
В Улан-Удэ пьяный автомобилист врезался в мопед
Происшествия, 18.05.2021
Водитель мопеда получил травмы по вине пьяного автомобилиста
В Иркутске росгвардеец застрелил мужчину у ночного клуба
В Иркутске росгвардеец застрелил мужчину у ночного клуба
Происшествия, 17.05.2021
Мать погибшего заявляет, что её сыну выстрелили в спину
Улан-удэнец истекал кровью на скамейке возле дома
Улан-удэнец истекал кровью на скамейке возле дома
Происшествия, 17.05.2021
Очевидец возмущается, что никто из прохожих не подошёл к раненому
Жительница Бурятии нашла человеческий череп
Жительница Бурятии нашла человеческий череп
Происшествия, 17.05.2021
Сейчас проводится судебно-медицинское исследование
В Улан-Удэ отделочник совершил кражу из любви к своей работе
В Улан-Удэ отделочник совершил кражу из любви к своей работе
Происшествия, 17.05.2021
Мастер отделочных работ украл из магазина лазерный уровень
Житель Бурятии уговорил работницу почты испортить доказательства
Житель Бурятии уговорил работницу почты испортить доказательства
Происшествия, 17.05.2021
Из Забайкалья в Улан-Удэ отправились испорченные доказательства

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^