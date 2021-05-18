Вор стащил спортивный велосипед
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии местный житель обратился в полицию с заявлением о краже спортивного велосипеда. Мужчина сообщил, что оставил велосипед в подъезде жилого многоквартирного дома, а утром обнаружил, что его нет на месте.
Украденный велосипед был ярким и приметным. Вскоре росгвардейцы, получившие ориентировку, заметили мужчину, ехавшего на таком велосипеде в центре села. Выяснилось, что это тот самый украденный двуколёсный транспорт.
Задержанный мужчина – 31-летний житель соседнего Селенгинского района. Он был доставлен в отдел полиции. Мужчина не работает, неоднократно судим за имущественные преступления.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Велосипед стоимостью 13 тысяч рублей возвращён владельцу, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии вор украл велосипед и поехал кататься
Происшествия, Фото:
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