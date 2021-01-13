Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов
13 января в 3 утра на перегоне Даурия – Билютуй Забайкальской железной дороги произошёл сход одной тележки вагона грузового поезда. В результате происшествия пострадавших и угрозы экологической безопасности не было. Движение поездов осуществлялось по соседнему пути.
В ликвидации последствий происшествия был задействован восстановительный поезд. Работы по устранению последствий схода завершены в 9 утра. В настоящее время движение по перегону осуществляется в штатном режиме.
На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Причины схода устанавливаются, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
В Забайкалье вагон грузового поезда сошёл с рельсов
Происшествия, Фото:
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