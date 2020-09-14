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В Бурятии задержана руководитель строительной компании

В Бурятии задержана руководитель строительной компании
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сотрудники МВД провели восемь обысков у представителей фирмы-застройщика

Задержана и.о. гендиректора строительной компании, которая строила дом на улице Лебедева в Улан-Удэ с привлечением денег дольщиков. На руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

С 2015 года по март 2020 года строительная компания заключала договоры участия в долевом строительстве с юридическими лицами и гражданами на квартиры в доме по улице Лебедева.

Застройщик полученные от участников долевого строительства деньги был обязан использовать для строительства многоквартирного жилого дома. Однако, как выяснили сотрудники МВД, руководство фирмы неправомерно совершило отчуждение нескольких квартир (количество устанавливается) в пользу третьих лиц - поставщиков и подрядчиков, предоставив им соответствующие выгоды.

- В результате противоправных действий обвиняемой причинён существенный вред лицам, перед которыми данная фирма не смогла исполнить обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве, - отмечают в МВД по Бурятии.

10 сентября сотрудники следственной части Следственного управления МВД, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при силовой поддержке Росгвардии провели восемь обысков у фигурантов и сотрудников строительной компании в Улан-Удэ и Кабанском районе.

И.о. гендиректора задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

строительный бизнес злоупотребление полномочиями МВД Бурятии
 
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