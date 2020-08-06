Хозяйка квартиры написала заявление в полицию
28 июля в Железнодорожный отдел полиции поступило заявление от 54-летней женщины. Она рассказала, что в её квартире, расположенной на втором этаже дома, повреждена балконная дверь. Сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей.
В квартире проживает бывшая невестка этой женщины со своим сожителем. Перед отъездом мужчины на вахту пара поругалась. После вахты мужчина вернулся домой, но женщина его не впустила, объяснив, что они расстаются.
Тогда он решил залезть в квартиру с улицы через балкон. Но в итоге сломал балконную дверь, а после убежал.
43-летний мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он пояснил, что в момент преступления был пьян.
Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Пьяный улан-удэнец лез в квартиру и сломал чужую балконную дверь
Происшествия, Фото:
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