Устанавливается, кто них был за рулём
Вчера ночью в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с двумя пострадавшими. В шести километрах от посёлка Онохой опрокинулась «Тойота Харриер» без государственных регистрационных знаков.
С места аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы двое молодых людей, 26 и 22 лет.
- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе, кто находился за рулём, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 августа в Улан-Удэ 19-летняя девушка в ДТП травмировала голову.
31 июля возле Селенгинского моста произошло ДТП с участием инкассаторской машины.
В Бурятии в опрокинувшейся машине пострадали двое парней
Происшествия, Фото:
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