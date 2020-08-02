В ДТП в Улан-Удэ 19-летняя девушка травмировала голову

Происшествия, Фото: ТЦМК РБ

От агрессивного водителя легковушки исходил запах алкоголя



Накануне около 23:40 на улице Тулаева в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей выехал на полосу встречного движения.



- При попытке осмотреть его вёл себя агрессивно, присутствовал резкий запах алкоголя, - сообщили в Центре медицины катастроф.



В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка, она ударилась головой о лобовое стекло. С подозрением на травму головы её эвакуировали в дежурный стационар.

