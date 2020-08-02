От агрессивного водителя легковушки исходил запах алкоголя
Накануне около 23:40 на улице Тулаева в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись два легковых автомобиля. Один из водителей выехал на полосу встречного движения.
- При попытке осмотреть его вёл себя агрессивно, присутствовал резкий запах алкоголя, - сообщили в Центре медицины катастроф.
В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка, она ударилась головой о лобовое стекло. С подозрением на травму головы её эвакуировали в дежурный стационар.
В ДТП в Улан-Удэ 19-летняя девушка травмировала голову
Происшествия, Фото:
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