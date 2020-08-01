В Улан-Удэ произошло ДТП с инкассаторским автомобилем

















В пятницу, 31 июля, в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева произошло ДТП с участием машины инкассаторов. Всё произошло около 20 часов на спуске с Селенгинского моста.По предварительной информации, автомобиль инкассаторов выезжал со стороны Стеклозавода, а со стороны Виадука в этот момента ехала «Тойота Королла Филдер» с пожилой женщиной за рулём. Произошло столкновение.У обоих сторон оказалась своя версия. Водитель «Филдера» утверждала, что ехала по главной дороге, и ей не дали завершить манёвр. Представители стороны инкассаторов сочли, что следовали на зелёный сигнал светофора, а женщина на «Филдере» завершила свой манёвр.Вину никто из них так и не признал. Пока шло разбирательство, автомобили так и стояли посреди проезжей части. Всё это вызвало огромную пробку – как в сторону центра, так и в сторону Левого берега.А за час до этой аварии, в 19 вечера, на том же участке дороги произошло ещё одно ДТП. На спуске с Селенгинского моста столкнулись два микроавтобуса. Водитель «Газели» при перестроении врезался в «Фиат Дукато» - маршрутку №33. В салоне маршрутки ехали пассажиры.Обошлось без пострадавших. Но водители также устроили споры, кто же виноват в произошедшем.Дорожный затор, вызванный аварией, длился около часа. Правда, пробка была только в одну сторону.