Энергетики возместят ущерб за сгоревшую технику в Иркутской области

Ущерб составил 10 тысяч рублей



В Иркутской области у пенсионерки из села Еланцы во время аварии на линии электропередачи из строя вышла бытовая техника. Суд удовлетворил иск о взыскании с филиала «Усть-Ордынские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» материального ущерба.



Размер ущерба составил порядка 10 тысяч рублей. Решение суда ответчиком не обжаловалось и вступило в законную силу.



Сейчас решение находится на принудительном исполнении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





