 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

Энергетики возместят ущерб за сгоревшую технику в Иркутской области

Энергетики возместят ущерб за сгоревшую технику в Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 10 тысяч рублей

В Иркутской области у пенсионерки из села Еланцы во время аварии на линии электропередачи из строя вышла бытовая техника. Суд удовлетворил иск о взыскании с филиала «Усть-Ордынские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» материального ущерба.

Размер ущерба составил порядка 10 тысяч рублей. Решение суда ответчиком не обжаловалось и вступило в законную силу.

Сейчас решение находится на принудительном исполнении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.


компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске продавца из «Китай города» осудили за взятку
В Иркутске продавца из «Китай города» осудили за взятку
Происшествия, 30.07.2020
Продавец передала деньги полицейскому
На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой
На Байкале гидроцикл врезался в «ватрушку» с девушкой
Происшествия, 30.07.2020
От удара девушку выбросило прямо на гидроцикл
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
В Бурятии на горящем мусорном полигоне произошёл взрыв
Происшествия, 30.07.2020
Взрыв произошёл, когда на месте работали пожарные
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Пьяный житель Бурятии обчистил гараж друга
Происшествия, 30.07.2020
Украденное вор спрятал в своей ограде
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
В Бурятии покупатель отвлёк продавца и украл деньги из кассы
Происшествия, 30.07.2020
Вора задержали сотрудники вневедомственной охраны
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
В Тунке из-за пропажи самолёта ввели режим ЧС
Происшествия, 30.07.2020
Решение о введении режима ЧС принял сегодня оперштаб
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
В Иркутске годовалый малыш пошёл искать маму и выпал из окна
Происшествия, 30.07.2020
В это время его отчим спал, а мама была в магазине
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
В Иркутске задержали «целительницу» в соломенной шляпе
Происшествия, 30.07.2020
Следователи не исключают, что аферистка обманула жителей нескольких городов
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
В Бурятии утонула 10-летняя девочка
Происшествия, 30.07.2020
Тело девочки выловили рыбаки
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
В Бурятии лесной пожар возник из-за сухой грозы
Происшествия, 30.07.2020
Сегодня утром пожар ликвидировали
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
В Бурятии ребёнок погиб из-за игры со спичками
Происшествия, 30.07.2020
Двое мальчиков играли со спичками возле канистр с бензином

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^