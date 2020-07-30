Энергетики возместят ущерб за сгоревшую технику в Иркутской области

Ущерб составил 10 тысяч рублей
В Иркутской области у пенсионерки из села Еланцы во время аварии на линии электропередачи из строя вышла бытовая техника. Суд удовлетворил иск о взыскании с филиала «Усть-Ордынские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» материального ущерба.
Размер ущерба составил порядка 10 тысяч рублей. Решение суда ответчиком не обжаловалось и вступило в законную силу.
Сейчас решение находится на принудительном исполнении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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