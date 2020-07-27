На оплату труда фиктивно трудоустроенных было выделено более полутора миллионов
В Забайкальском крае полицейские выявили мошенническую схему хищения средств должностными лицами государственного учреждения.
Директор, заместителя руководителя, главный бухгалтер и бухгалтера регионального филиала одного из государственных учреждений в сфере растениеводства вступили в сговор, фиктивно приняли в штат организации своих родственников и знакомых, и получали за них заработную плату.
Установлено, что на оплату их труда из бюджета было выделено более полутора миллионов рублей, которые подозреваемые похитили и потратили на собственные нужды. Следователями в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
- По местам жительства фигурантов и в их служебных кабинетах проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, фиктивно трудоустроенных в учреждение и всех обстоятельств совершенных противоправных деяний, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье чиновники подозреваются в фиктивном трудоустройстве родственников
Происшествия, Фото:
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