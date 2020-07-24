Жительницу Иркутской области посадили за убийство приёмного сына

Женщина систематически избивала ребёнка



В Усть-Кутском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая истязала приёмного сына и по чьей вине он умер.



Женщина была назначена опекуном малолетнего мальчика в 2013 году. Она систематически била приёмного сына из-за непослушания, кричала на него, вела себя агрессивно, и ставила в угол.



В феврале 2018 года она причинила малолетнему тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть. В суде она не признала вину.



В октябре 2019 года суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Апелляционным определением Иркутского областного суда приговор Усть-Кутского городского суда Иркутской области изменён - назначенное судом первой инстанции наказание снижено до 11 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Усть-Кутского городского суда.







