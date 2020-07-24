Женщина систематически избивала ребёнка
В Усть-Кутском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая истязала приёмного сына и по чьей вине он умер.
Женщина была назначена опекуном малолетнего мальчика в 2013 году. Она систематически била приёмного сына из-за непослушания, кричала на него, вела себя агрессивно, и ставила в угол.
В феврале 2018 года она причинила малолетнему тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть. В суде она не признала вину.
В октябре 2019 года суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Апелляционным определением Иркутского областного суда приговор Усть-Кутского городского суда Иркутской области изменён - назначенное судом первой инстанции наказание снижено до 11 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Усть-Кутского городского суда.
Жительницу Иркутской области посадили за убийство приёмного сына
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина систематически избивала ребёнка
С начала пандемии выздоровели уже более трёх тысяч человек
В Забайкальском нацпарке дотушивают очаг
По словам очевидца, исчезнувший самолёт был у иркутского села Тибельти
ДТП произошло в переулке
Принудительный демонтаж состоится 28 июля
Дорожная авария произошла в центре города
Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Чаще всего неопытные водители нарушают очередность проезда перекрёстков
Авария произошла в центре города
Пожар произошёл из-за неправильной эксплуатации светильника
Пуля попала в брюшную полость
Полиция ищет вора, укравшего велосипед у работника поликлиники
Мужчина украл куртку с ключами, когда владелица авто вышла из дома
В соцсетях сообщили, что мальчика госпитализировали после удара мужчины