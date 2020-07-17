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Под Иркутском после жалоб жителей остановили вырубку леса

Под Иркутском после жалоб жителей остановили вырубку леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы объяснили необходимостью противопожарных рвов

Судебные приставы проконтролировали исполнение решения суда о приостановлении вырубки лесных насаждений в Иркутском районе, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Ранее в суд обратились жители пригородного посёлка Маркова с иском к своей администрации о признании незаконными действий по вырубке леса на земельных участках около микрорайонов Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Сергиев Посад, Ново-Иркутский. Работы проводились с целью создания противопожарных рвов.

Судебный пристав уведомил главу местной администрации о возбуждении исполнительного производства.

Во избежание привлечения к административной и уголовной ответственности глава поселения принял меры к исполнению судебного решения. Сейчас разрабатывается новая схема обеспечения пожарной безопасности микрорайонов.



Лес судебные приставы
 
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