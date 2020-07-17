Под Иркутском после жалоб жителей остановили вырубку леса

Работы объяснили необходимостью противопожарных рвов



Судебные приставы проконтролировали исполнение решения суда о приостановлении вырубки лесных насаждений в Иркутском районе, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Ранее в суд обратились жители пригородного посёлка Маркова с иском к своей администрации о признании незаконными действий по вырубке леса на земельных участках около микрорайонов Березовый, Изумрудный, Николов Посад, Сергиев Посад, Ново-Иркутский. Работы проводились с целью создания противопожарных рвов.



Судебный пристав уведомил главу местной администрации о возбуждении исполнительного производства.



Во избежание привлечения к административной и уголовной ответственности глава поселения принял меры к исполнению судебного решения. Сейчас разрабатывается новая схема обеспечения пожарной безопасности микрорайонов.







