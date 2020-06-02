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В Иркутской области за неделю в «пьяных» ДТП пострадали шесть человек

В Иркутской области за неделю в «пьяных» ДТП пострадали шесть человек
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
За неделю поймали 110 пьяных водителей

За прошедшую неделю с 25 по 31 мая в Иркутской области выявлено 110 водителей, которые управляли в состоянии опьянения или отказались пройти медицинское освидетельствование. Из них пять водителей допустили ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы, повреждены шесть автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по Иркутской области.

Всего за неделю в Иркутской области произошло 46 ДТП, в которых один человек погиб и 70 получили травмы, из них 18 несовершеннолетних.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очерёдности проезда - 11 ДТП, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 10 ДТП, нарушение правил поезда пешеходного перехода – четыре ДТП, несоответствие скорости конкретным условиям – четыре ДТП, несоблюдение дистанции - три ДТП.

ДТП алкогольное опьянение
 
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