За неделю поймали 110 пьяных водителей
За прошедшую неделю с 25 по 31 мая в Иркутской области выявлено 110 водителей, которые управляли в состоянии опьянения или отказались пройти медицинское освидетельствование. Из них пять водителей допустили ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы, повреждены шесть автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по Иркутской области.
Всего за неделю в Иркутской области произошло 46 ДТП, в которых один человек погиб и 70 получили травмы, из них 18 несовершеннолетних.
Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоблюдение очерёдности проезда - 11 ДТП, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 10 ДТП, нарушение правил поезда пешеходного перехода – четыре ДТП, несоответствие скорости конкретным условиям – четыре ДТП, несоблюдение дистанции - три ДТП.
В Иркутской области за неделю в «пьяных» ДТП пострадали шесть человек
Происшествия, Фото:
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