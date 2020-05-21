Суд назначил мужчине штраф
В Иркутске суд признал жителя города Черемхово виновным в хранении без цели сбыта наркотиков в значительном размере.
В марте 2020 года при прохождении входного контроля в аэропорту Иркутска полицейские изъяли у мужчины папиросу с гашишным маслом.
- Суд учёл обстоятельства, смягчающие наказание (содержание несовершеннолетних детей) и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мужчина получил штраф в значительном размере. Приговор в законную силу не вступил.
В аэропорту Иркутска задержали мужчину с гашишным маслом в папиросе
Происшествия, Фото:
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