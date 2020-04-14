Забайкалец обокрал доверчивую дальнюю родственницу

33-летний мужчина украл 15 тысяч у пенсионерки



В отделение полиции в Читинском районе обратилась 63-летняя жительница, у которой с банковской карты украли 15 тысяч рублей.



Накануне кражи к ней приехал в гости дальний родственник, которому женщина доверяла карту для покупок. Спустя какое-то время пенсионерка обнаружила пропажу с электронного счёта, однако не могла поверить в то, что кражу мог совершить родственник, и обратилась в полицию.



Сотрудники уголовного розыска установили, что именно 33-летний родственник потерпевшей, воспользовавшись доверчивостью женщины, снял деньги, вернув карту обратно.



- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

