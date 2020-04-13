В Иркутской области пенсионер отдал аферисту 190 тысяч

Мужчина отдал все сбережения



В Усолье-Сибирском накануне в полицию обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой обмана. Звонивший пенсионеру представился сотрудником банка, и сообщил, что с карты происходят несанкционированные списания.



Пенсионер стал выполнять инструкции, пытаясь перечислить на указанный счёт 90 тысяч рублей, однако настоящая система безопасности банка, распознав подозрительные действия, заблокировала все операции по карте. Тогда аферист убедил усольчанина позвонить в банк и настоять на том, что перечисляет деньги своей знакомой, что и сделал мужчина.



В ходе телефонной беседы мошенник узнал о наличии других банковских карт, с которых он также похитил обманом деньги. Таким образом, потерпевший лишился 190 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





