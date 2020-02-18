В Иркутске наркосбытчик прятал закладки в лесу на лыжах

Другой задержанный занимался сбытом несколько месяцев, при этом сам не употреблял



В Иркутске полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков посредством закладок.



В первом случае наркосбытчика доставили в отдел полиции росгвардейцы - в ходе досмотра у 19-летнего молодого человека изъяли около 5 грамм запрещённых веществ.



Затем было установлено, что он подготовил к сбыту пять закладок в лесу. Полимерные пакеты с порошкообразным веществом были изъяты и направлены на исследование. По данным оперативников, подозреваемый занимался сбытом наркотиков несколько месяцев, при этом сам их не употреблял.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконной сбыт наркотических средств».



Второй подозреваемый был задержан в ходе комплекса оперативных мероприятий. Сыщики выяснили, что он, передвигаясь на лыжах, распространял закладки в лесу. У него обнаружили более 20 грамм запрещённых веществ.



В дальнейшем в ходе обыска в его квартире оперативники изъяли полимерный пакет с веществом тёмного цвета, упаковочный материал, электронные весы и иные доказательства.



В настоящий момент в отношении 26–летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконной сбыт наркотических средств», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

