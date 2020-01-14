Пострадавшие инвестировали в «бизнес-проекты» более 30 миллионов рублей
В Иркутске обвиняемой в мошенничестве местной жительнице изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Основанием стали собранные следователями материалы. Сейчас иркутянка находится в следственном изоляторе.
Как сообщал «Байкал-Daily», женщина создала в одной из социальных сетей закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Её участники заключали в интернете различные сделки, перечисляя деньги руководителю проекта.
Иркутянка обвиняется в хищении денежных средств у более 40 человек из 14 регионов страны, а также республики Казахстан, которые инвестировали в различные бизнес-проекты более 30 миллионов рублей.
Известно, что ранее она уже была судима за различные финансовые махинации, причинив ущерб жителям в размере 10 миллионов рублей.
- В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, подтверждающей виновность фигурантки в инкриминируемом деянии. Следственными органами устанавливаются другие пострадавшие, а также размер причинённого ущерба, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске мошенницу, обманувшую более 40 человек, поместили в СИЗО
Происшествия, Фото:
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