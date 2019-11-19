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В Улан-Удэ орудовали серийные угонщики из Забайкалья

В Улан-Удэ орудовали серийные угонщики из Забайкалья
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Они угоняли авто в Бурятии и продавали в Забайкальском крае по запчастям. ВИДЕО

Следователи УМВД по Улан-Удэ завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Забайкальского края, 26 и 36 лет. Они обвиняются в угонах.

Полицейские установили их причастность к угону двух автомобилей в январе этого года. Также 36-летний задержанный причастен к краже авто в декабре 2018-го и апреле 2019 года.

Мужчины приезжали из соседнего региона на несколько дней в Улан-Удэ. В Бурятии они останавливались у знакомого. Преступления задержанные совершали ночью. Они вскрывали автомобили, после чего перегоняли их в Читу. Там мужчины разбирали машины и продавали их по запчастям.

- Целью злоумышленников становились транспортные средства марки «Тойота». Запчасти обвиняемые хранили в оградах частных домов своих знакомых и родственников в Забайкальском крае, - сообщила старший следователь отдела по расследованию преступлений против собственности СУ управления МВД России по Улан-Удэ Клавдия Бураева.


Одного из обвиняемых, 36-летнего мужчину, задержали в апреле этого года. Он угнал очередной автомобиль.

- Машину угнал ночью, «Корону Премио». Я сначала искал подходящую машину, вот её нашёл. Посмотрел, она не «моргает», есть антенна, подошёл и пнул её, она не «заорала». Хотел на следующий день приехать посмотреть, как хозяин её будет закрывать. Приехал, но опоздал, она уже стояла на месте. Ну и вот в эту ночь я её угнал. Машину эту выбрал, потому что по запчастям потом нормально уходит, - рассказал мужчина после задержания.

Обвиняемый ранее уже был судим за аналогичные преступления, подрабатывал автомехаником. Также он обвиняется в подделке или уничтожении идентификационного номера автомобиля.

- Используя свои профессиональные навыки, он изменил номерной агрегат одного из похищенных автомобилей. После этого установил его на транспортное средство своего знакомого, - добавила Клавдия Бураева.

Мужчина заключен под стражу.


Его сообщника полицейские задержали в Чите, по месту жительства. Он освободился из мест лишения свободы в конце 2018 года. В колонии мужчина отбывал наказание за кражи. Сейчас с него взята подписка о невыезде.

Часть похищенного полицейские изъяли. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

По словам одного из задержанных, от преступной деятельности ему удалось выручить около 200 тысяч рублей.

Дело уже передано в прокуратуру Бурятии для утверждения обвинительного приговора и передачи в суд. Мужчинам грозит наказание до 6 лет лишения свободы.










угон
 
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