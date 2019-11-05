Смертельная авария произошла в Баргузинском районе
Накануне, 4 ноября, в Баргузинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, на скользком участке дороги погиб водитель автомобиля, на кузове которого нанесена символика такси «Максим». Фотографии и места происшествия опубликованы в группе «ДТП 03 RUS».
- ДТП с летальным исходом, - коротко подписали снимки.
В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» информацию подтвердили и сообщили некоторые подробности ДТП. Авария произошла в два часа ночи. 48-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» направлялся из села Баргузин в сторону села Шапеньково.
- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, совершил наезд на ограждение с последующим опрокидыванием. В результате сам водитель скончался на месте ДТП, - сообщили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Улан-Удэ в жутком ДТП погиб 22-летний пассажир «Тойоты Марк-2». Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, а затем в забор. 22-летнего водителя доставили в больницу.
В Бурятии погиб водитель такси «Максим»
Происшествия, Фото:
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