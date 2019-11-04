Авария произошла вчера днём
Накануне, 3 ноября около 16 часов в районе станции Дивизионная в Улан-Удэ произошло жёсткое ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» не справился с управлением, врезался в дерево, а затем ещё в забор.
- Водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, 22-летний пассажир скончался на месте происшествия - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В результате ДТП автомобиль буквально разорвало на части.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлую среду на автодороге А340 «Улан-Удэ – Кяхта» в селе Нижняя Иволга произошло смертельное ДТП. 45-летний водитель автомобиля «Тойота Гая», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 67-летнюю женщину. Пенсионерка погиблана месте.
В ДТП в Улан-Удэ погиб пассажир пострадал водитель (фото 18+)
Происшествия, Фото:
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