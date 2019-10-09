Вор три года жил в квартире у женщины, которую обокрал
В Улан-Удэ 7 октября в полицию поступило заявление от 67-летней местной жительницы о краже. Пока женщина находилась на работе, из её квартиры были украдены золотые ювелирные изделия на общую сумму около 370 тысяч рублей. Украшения лежали в шкатулке в одной из комнат.
Пенсионерка также пояснила, что вместе с драгоценностями «пропал» друг её сына, который уже три года проживает вместе с ними, помогает по дому. На звонки 23-летний молодой человек не отвечал.
Оперативники задержали «друга» в одной из гостиниц города. Установлено, что он, будучи пьяным, совершил кражу. Золотые изделия молодой человек заложил в ломбард и на вырученные деньги купил смартфон.
- Подозреваемый нигде не работает, в несовершеннолетнем возрасте привлекался к уголовной ответственности за кражи. В содеянном он раскаялся. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл у матери друга золото на 370 тысяч
Происшествия, Фото:
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