Улан-удэнец украл у матери друга золото на 370 тысяч

Вор три года жил в квартире у женщины, которую обокрал



В Улан-Удэ 7 октября в полицию поступило заявление от 67-летней местной жительницы о краже. Пока женщина находилась на работе, из её квартиры были украдены золотые ювелирные изделия на общую сумму около 370 тысяч рублей. Украшения лежали в шкатулке в одной из комнат.



Пенсионерка также пояснила, что вместе с драгоценностями «пропал» друг её сына, который уже три года проживает вместе с ними, помогает по дому. На звонки 23-летний молодой человек не отвечал.



Оперативники задержали «друга» в одной из гостиниц города. Установлено, что он, будучи пьяным, совершил кражу. Золотые изделия молодой человек заложил в ломбард и на вырученные деньги купил смартфон.



- Подозреваемый нигде не работает, в несовершеннолетнем возрасте привлекался к уголовной ответственности за кражи. В содеянном он раскаялся. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

