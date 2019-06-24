Детей отпустили одних купаться в быстроводной и опасной реке
22 июня неподалёку от села Малый Куналей Бичурского района в Хилок утонула 12-летняя девочка.
По факту её смерти следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, 22 июня девочка отпросилась у родителей и вместе с двумя подругами направилась купаться к реке, протекавшей на окраине села Малый Куналей. Взрослые, несмотря на то, что река Хилок считается быстроводной и опасной, отпустили детей одних. Девочки купались в небольшом затоне.
Через некоторое время одна из подруг увлеклась и отплыла дальше от берега. Её подхватило течение и отнесло к середине русла. Девочка некоторое время держалась на поверхности реки, но через несколько сотен метров выбилась из сил и скрылась под водой.
Взрослые, находившиеся неподалёку, пытались спасти ребёнка, но из-за сильного течения не успели на помощь.
К вечеру при обследовании дна реки тело девочки было обнаружено и извлечено из воды в восьми километрах от села ниже по течению. Тело извлекли сетями.
Назначено судебно-медицинское исследование.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ утонула женщина. Её тело спустя несколько дней поисков нашёл брат погибшей.
12-летняя девочка утонула в Бурятии
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