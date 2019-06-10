В Бурятии «чёрные лесорубы» вырубили деревья в заказнике

Правонарушителями оказались двое жителей из Хоринского и Заиграевского района. Незаконно заготовленная древесина и трактор были изъяты.









О фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства жители Бурятии могут сообщать на горячую круглосуточную линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов республики.











В Ангирском заказнике Бурятии «чёрные лесорубы» заготовили около 7 кубометров древесины. Ущерб составил более 205 тысяч рублей.- В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, – сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.