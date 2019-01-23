Сруб злоумышленник вывозил на машине и был замечен родственницей потерпевшей
21 января в полицию поступило заявление о краже сруба бани в селе Харашибирь.
Местная жительница рассказала, что ей позвонил родственник и сообщил, что с её участка выезжает машина. Выяснилось, что сруб украли. В демонтированном состоянии он хранился на территории наполовину огороженного забором участка. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Стражи порядка задержали злоумышленника вместе с похищенным. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 41-летний житель Заиграевского района.
Кроме того, в настоящее время он уже проходит в качестве обвиняемого по факту кражи в Тарбагатайском районе.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У жительницы Бурятии украли сруб бани
Происшествия, Фото:
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