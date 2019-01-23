У жительницы Бурятии украли сруб бани

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Сруб злоумышленник вывозил на машине и был замечен родственницей потерпевшей



21 января в полицию поступило заявление о краже сруба бани в селе Харашибирь.



Местная жительница рассказала, что ей позвонил родственник и сообщил, что с её участка выезжает машина. Выяснилось, что сруб украли. В демонтированном состоянии он хранился на территории наполовину огороженного забором участка. Ущерб составил 6 тысяч рублей.



Стражи порядка задержали злоумышленника вместе с похищенным. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 41-летний житель Заиграевского района.



Кроме того, в настоящее время он уже проходит в качестве обвиняемого по факту кражи в Тарбагатайском районе.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

