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У жительницы Бурятии украли сруб бани

У жительницы Бурятии украли сруб бани
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Сруб злоумышленник вывозил на машине и был замечен родственницей потерпевшей

21 января в полицию поступило заявление о краже сруба бани в селе Харашибирь.

Местная жительница рассказала, что ей позвонил родственник и сообщил, что с её участка выезжает машина. Выяснилось, что сруб украли. В демонтированном состоянии он хранился на территории наполовину огороженного забором участка. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали злоумышленника вместе с похищенным. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления 41-летний житель Заиграевского района.

Кроме того, в настоящее время он уже проходит в качестве обвиняемого по факту кражи в Тарбагатайском районе.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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