В Улан-Удэ произошло ДТП на Трубачеева













Накануне, 18 октября, около 16.50 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на участке улицы Трубачеева, где она сходится с Геологической.- Водитель Nissan Note, двигаясь по улице Трубачеева, на перекрёстке начал поворачивать налево к детской поликлинике. В этот момент со стороны поликлиники выезжала Toyota Prius, которая совершила столкновение с «Ниссаном», - сообщил «Байкал-Daily»В результате ДТП пострадавших нет. Однако на участке образовалась огромная пробка.