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В Улан-Удэ произошло ДТП на Трубачеева

В Улан-Удэ произошло ДТП на Трубачеева
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В «Ниссан» въехал «Приус»

Накануне, 18 октября, около 16.50 часов в Улан-Удэ произошло ДТП на участке улицы Трубачеева, где она сходится с Геологической. 



- Водитель Nissan Note, двигаясь по улице Трубачеева, на перекрёстке начал поворачивать налево к детской поликлинике. В этот момент со стороны поликлиники выезжала Toyota Prius, которая совершила столкновение с «Ниссаном», - сообщил «Байкал-Daily»

В результате ДТП пострадавших нет. Однако на участке образовалась огромная пробка. 




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