В Бурятии водитель сбил насмерть женщину и сбежал



Авария произошла сегодня утром в 6:20 в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.



Водитель, находящийся, по предварительным данным, за рулём минивэна сбил на улице Надежды 52-летнюю женщину – местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте.



Водитель машины скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в Госавтоинспекции республики.



В УГИБДД по Бурятии просят очевидцев позвонить по телефону 29-29-02 и сообщить об обстоятельствах аварии.







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