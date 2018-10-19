В Бурятии водитель сбил насмерть женщину и сбежал

Авария произошла сегодня утром в 6:20 в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.
Водитель, находящийся, по предварительным данным, за рулём минивэна сбил на улице Надежды 52-летнюю женщину – местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте.
Водитель машины скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в Госавтоинспекции республики.
В УГИБДД по Бурятии просят очевидцев позвонить по телефону 29-29-02 и сообщить об обстоятельствах аварии.
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