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В Улан-Удэ пассажиры автобуса оказались заблокированы после ДТП

В Улан-Удэ пассажиры автобуса оказались заблокированы после ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла на Элеваторе

Накануне, 18 октября, около 14 часов возле остановки «Элеватор» в Улан-Удэ в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту №95.

Всё произошло, когда молодой человек за рулём «Тойоты Виш» выезжал со стороны остановки, слева от него двигался «Хёндай Каунти». По словам водителя «Виш», он остановился, чтобы пропустить автобус, однако водитель общественного транспорта продолжил движение и совершил столкновение с легковушкой по касательной. 




Серьёзные повреждения получила передняя часть «Виша», у которой от удара отлетел бампер. Водитель легковушки отделался испугом.

- После ДТП оказались заблокированы в автобусе пассажиры. Они не могли выбраться самостоятельно. Им пришлось звать водителя, который открыл запасную дверь. Лишь тогда они смогли покинуть автобус, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Пассажиры 95-го маршрута также не пострадали. 






Как сообщал «Байкал-Daily», последнее значительное ДТП с общественным транспортом в Бурятии зафиксировано в середине сентября. Тогда в центре города в большой автобус маршрута №135 врезался на скорости грузовик.

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ДТП общественный транспорт
 
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