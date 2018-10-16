О погибшем враче рассказали родители её маленьких пациентов и коллеги
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на трассе «Р-258 Байкал», в 7 километрах от села Тарбагатай в Бурятии, произошло ДТП. Грузовая машина «Renault Kerax» выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21053». В результате аварии погибла 55-летняя пассажирка легковушки. Водители были госпитализированы.
Сегодня выяснилось, что в ДТП погибла Соелма Дамбажаповна, педиатр врачебной амбулатории в селе Нижний Саянтуй.
- Это был очень хороший и отзывчивый педиатр, всегда относилась с вниманием и пониманием к каждому маленькому пациенту. Все родители отзываются о ней только хорошо, - поведали о враче жители населённого пункта.
- Хороший доктор, замечательная мама, добрейшей души человек, принимала всех подряд, работала с восьми утра до 8 вечера, - рассказали «Байкал-Daily» в самой амбулатории.
Учреждение ранее относилось к Тарбагатайской центральной районной больнице, но с февраля 2014 года оно было прикреплено к городской поликлинике № 2. Согласно данным на сайте поликлиники на 1 октября 2017 года, трудовой стаж Соелмы Дамбажаповны составлял 28 лет.
«Добрейшей души человек»: В ДТП в Бурятии погиб педиатр
Общество, Фото:
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