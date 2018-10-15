У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли трактор и бензопилу









Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сотрудники отдела МВД России по Заиграевскому району Бурятии задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев.Полицейские в селе Ангир остановили трактор с прицепом, гружёным древесиной. Документов на перевозку леса у пассажира транспортного средства, являвшегося его владельцем, не оказалось. Он признался в нелегальности заготовки.Всего ранее судимым 61-летним местным жителем было спилено около 7,5 кубометров сосен. Ущерб составил 120 тысяч рублей.Сотрудниками полиции изъяты лес, трактор с прицепом, бензопила.