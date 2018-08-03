Он заявил о больных коленях
Один из обвиняемых в убийстве бурятского борца, двукратного победителя первенств Европы Юрия Власко пожаловался на состояние здоровья. Жалоба прозвучала во время посещения СИЗО уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой. Она совершила покамерный обход и поговорила с обвиняемыми и осуждёнными.
- Поступили отдельные жалобы на несвоевременное оказание медицинской помощи, отказ администрации СИЗО в передаче лекарственных средств от родственников, отсутствие систематического лечения хронических заболеваний и др. Так, обвиняемый в убийстве борца Юрия Власко пожаловался на ухудшение состояния здоровья, боли в коленных суставах, не проведение медицинских исследований, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
Руководство медицинской части СИЗО дало разъяснения о принимаемых мерах.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее обвиняемые в убийстве Юрия Власко не раз просили выпустить их из СИЗО под домашний арест.
Суд приступил к рассмотрению дела об убийстве Власко на этой неделе. На скамье подсудимых – трое уроженцев Бурятии: двое из них обвиняются в убийстве, третий – в пособничестве. Мама Юры в зале заседаний впервые встретилась с этими молодыми людьми, она заявила телеканалу АТВ, что «задыхалась и не могла дышать с ними одним воздухом».
Обвиняемый в убийстве Юрия Власко пожаловался на здоровье
Происшествия, Фото:
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