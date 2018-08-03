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Обвиняемый в убийстве Юрия Власко пожаловался на здоровье

Обвиняемый в убийстве Юрия Власко пожаловался на здоровье
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он заявил о больных коленях

Один из обвиняемых в убийстве бурятского борца, двукратного победителя первенств Европы Юрия Власко пожаловался на состояние здоровья. Жалоба прозвучала во время посещения СИЗО уполномоченным по правам человека в Бурятии Юлией Жамбаловой. Она совершила покамерный обход и поговорила с обвиняемыми и осуждёнными.

- Поступили отдельные жалобы на несвоевременное оказание медицинской помощи, отказ администрации СИЗО в передаче лекарственных средств от родственников, отсутствие систематического лечения хронических заболеваний и др. Так, обвиняемый в убийстве борца Юрия Власко пожаловался на ухудшение состояния здоровья, боли в коленных суставах, не проведение медицинских исследований, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

Руководство медицинской части СИЗО дало разъяснения о принимаемых мерах.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее обвиняемые в убийстве Юрия Власко не раз просили выпустить их из СИЗО под домашний арест.

Суд приступил к рассмотрению дела об убийстве Власко на этой неделе. На скамье подсудимых – трое уроженцев Бурятии: двое из них обвиняются в убийстве, третий – в пособничестве. Мама Юры в зале заседаний впервые встретилась с этими молодыми людьми, она заявила телеканалу АТВ, что «задыхалась и не могла дышать с ними одним воздухом». 
убийство Юрий Власко
 
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