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«Задыхалась рядом с ними»: Мама Юрия Власко впервые встретилась с убийцами сына

«Задыхалась рядом с ними»: Мама Юрия Власко впервые встретилась с убийцами сына
Происшествия,  Фото:АТВ
В Верховном суде Бурятии начался судебный процесс над обвиняемыми в убийстве борца

Верховный суд Бурятии начал рассматривать одно из самых громких уголовных дел последнего времени – убийство двукратного победителя первенств Европы по вольной борьбе 20-летнего Юрия Власко. Перед судом предстали трое обвиняемых, все они уроженцы Бурятии.

Накануне на судебное заседание они прибыли с закрытыми лицами и всё время не поднимали головы из-за спин адвокатов, сообщает телекомпания АТВ. 




Показания давала только мама. Татьяна Михайловна впервые встретилась лицом к лицу с обвиняемыми в смерти сына.

- Я наблюдала за ними. Мне хотелось посмотреть им в глаза. Но какого-то раскаяния я, честно говоря, не увидела. Они не опускали глаза, уверенно смотрели и взгляд был достаточно жестокий, прямой. Это не те люди, которые раскаиваются в преступлении, - поделилась с АТВ Татьяна Гилишева.

- Что я могу испытывать к ним? – со слезами на глазах говорила мама Юрия. – Я зашла в зал и не могла дышать с ними одним воздухом. Честно, я не могла, я задыхалась.

Суд только набирает обороты, и делать какие-либо выводы рано. Представитель потерпевшей стороны считает, что переквалифицироваться на более мягкие статьи у подсудимых вряд ли получится.

- Говорить о какой-либо самообороне со стороны обвиняемых, по моему мнению, не приходится. Каков будет результат, покажет ход судебного следствия, - отметил адвокат Алексей Шангин.

Пока можно сделать лишь один прогноз – этот процесс будет развиваться очень стремительно, ведь следующее заседание назначено уже на завтра, отмечает АТВ.

Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Власко был убит год назад, 29 июля 2017 года около 5 часов утра на побережье Байкала возле села Горячинск. Юрий по просьбе знакомого вмешался в конфликт с группой молодых людей. Во время переговоров произошла массовая драка, и на борца внезапно напали двое противников. Один из них без какого-либо повода сразу ударил спортсмена ножом в грудь, а второй затем нанёс множество ударов металлическим прутом по голове.

Также был задержан ещё один приятель обвиняемых молодых людей. Он, по данным следствия, во время убийства спортсмена открыл прицельный огонь из своего травматического пистолета, не давая друзьям Юры помочь ему, а затем угрожал оружием двум сотрудникам полиции.

На днях мама Юры посвятила его памяти трогательный стих.

На прошлой неделе на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа, где учился борец, нарисовали его огромный портрет.

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