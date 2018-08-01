«Задыхалась рядом с ними»: Мама Юрия Власко впервые встретилась с убийцами сына









Верховный суд Бурятии начал рассматривать одно из самых громких уголовных дел последнего времени – убийство двукратного победителя первенств Европы по вольной борьбе 20-летнего Юрия Власко. Перед судом предстали трое обвиняемых, все они уроженцы Бурятии.Накануне на судебное заседание они прибыли с закрытыми лицами и всё время не поднимали головы из-за спин адвокатов, сообщает телекомпания АТВ.