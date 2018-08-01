В Бурятии водитель «Истаны» пострадал в столкновении с «КамАзом»

ДТП произошло на Заиграевской трассе. ФОТО
Сегодня около 11 часов дня на Заиграевской трассе, недалеко от заправки «Кедр» произошло ДТП.
Как пояснили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель за рулём микроавтобуса «Истана» врезался в «КамАЗ», который стоял перед светофором.
Сегодня около 11 часов дня на Заиграевской трассе, недалеко от заправки «Кедр» произошло ДТП.
Как пояснили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель за рулём микроавтобуса «Истана» врезался в «КамАЗ», который стоял перед светофором.
От удара пострадал водитель микроавтобуса, его доставили в больницу.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
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