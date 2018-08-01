01 Августа

31 Июля

Популярное

За сутки в Бурятии возник один лесной пожар

За сутки в Бурятии возник один лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас пожаров нет

За прошедшие сутки в Бурятии лесная охрана ликвидировала один лесной пожар на территории Селенгинского района на площади 6 га. На тушении работало 14 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц, задействовано 3 лесопожарных машины. Предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём местным населением, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

По состоянию на 0.00 часов 1 августа, в Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (3012) 20-44-44.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесничий поймал «чёрного лесоруба»
В Бурятии лесничий поймал «чёрного лесоруба»
Происшествия, 01.08.2018
Злоумышленника поймали в Тарбагатайском районе
Лже-сантехник стащил золото у 12 иркутян
Лже-сантехник стащил золото у 12 иркутян
Происшествия, 01.08.2018
Жители добровольно впускали преступника в квартиру
В Улан-Удэ грабитель ударил ножом продавщицу
В Улан-Удэ грабитель ударил ножом продавщицу
Происшествия, 01.08.2018
Девушка пыталась оказать сопротивление нападавшему
В Бурятии в столкновении двух ВАЗов пострадал водитель
В Бурятии в столкновении двух ВАЗов пострадал водитель
Происшествия, 01.08.2018
Водитель одного из них не справился с управлением
Двух улан-удэнок заставляют заниматься проституцией в Китае
Двух улан-удэнок заставляют заниматься проституцией в Китае
Происшествия, 01.08.2018
Девушек звали на работу администраторами ночного клуба, но всё обернулось кошмаром
На 36 улицах в Улан-Удэ был снижен напор воды
На 36 улицах в Улан-Удэ был снижен напор воды
Происшествия, 01.08.2018
Также неудобства коснулись одной больницы и ФСК
На трассе в Бурятии сгорела «Истана»
На трассе в Бурятии сгорела «Истана»
Происшествия, 01.08.2018
Это второе возгорание автомобилей за сутки
Водитель «Ниссана» сбил женщину и девочку на «зебре» в Улан-Удэ
Водитель «Ниссана» сбил женщину и девочку на «зебре» в Улан-Удэ
Происшествия, 01.08.2018
Под колёса попали пенсионерка и 9-летний ребёнок
В Улан-Удэ после наезда «Ауди» пешеход впал в кому
В Улан-Удэ после наезда «Ауди» пешеход впал в кому
Происшествия, 01.08.2018
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте 
В Сибири врач вместо спасения отключил пациентку от аппаратов
В Сибири врач вместо спасения отключил пациентку от аппаратов
Происшествия, 31.07.2018
В Емельяновском районе врач подозревается в причинении смерти по неосторожности
В Бурятии будут судить «сотниковского потрошителя»
В Бурятии будут судить «сотниковского потрошителя»
Происшествия, 31.07.2018
Следователи завершили расследование громкого дела об убийстве с «расчленёнкой» в Сотниково
В Бурятии инкассатору дали 4 года условно за кражу 2,6 млн рублей
В Бурятии инкассатору дали 4 года условно за кражу 2,6 млн рублей
Происшествия, 31.07.2018
Злоумышленник признал свою вину и частично возместил ущерб

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^