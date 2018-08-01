За сутки в Бурятии возник один лесной пожар

Сейчас пожаров нет



За прошедшие сутки в Бурятии лесная охрана ликвидировала один лесной пожар на территории Селенгинского района на площади 6 га. На тушении работало 14 человек из числа лесной охраны и привлечённых лиц, задействовано 3 лесопожарных машины. Предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём местным населением, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



По состоянию на 0.00 часов 1 августа, в Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (3012) 20-44-44.



