В Нижнеудинске в детсаду РЖД украли 49 светильников

На заместителя заведующего детским садом завели уголовное дело



Прокуратура проверила обращение с опасными отходами производства в одном из принадлежащих ОАО «РЖД» детских садов в Нижнеудинске. Но нашли там хищение имущества - светильников в количестве 49 штук на общую сумму 44,3 тысячи рублей.



В связи с этим, материалы проверки были направлены в следственный орган для уголовного преследования виновного лица, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя заведующей детским садом по административно-хозяйственной работе. За расследованием уголовного дела прокуратурой установлен надзор.

