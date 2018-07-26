На заместителя заведующего детским садом завели уголовное дело
Прокуратура проверила обращение с опасными отходами производства в одном из принадлежащих ОАО «РЖД» детских садов в Нижнеудинске. Но нашли там хищение имущества - светильников в количестве 49 штук на общую сумму 44,3 тысячи рублей.
В связи с этим, материалы проверки были направлены в следственный орган для уголовного преследования виновного лица, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя заведующей детским садом по административно-хозяйственной работе. За расследованием уголовного дела прокуратурой установлен надзор.
В Нижнеудинске в детсаду РЖД украли 49 светильников
Происшествия, Фото:
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