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В Бурятии убийца жил в одном доме с трупом

В Бурятии убийца жил в одном доме с трупом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца рассказал о том, что сделал, племяннице, но она не поверила

43-летний житель Закаменска обвиняется в убийстве 70-летнего пенсионера. Два дня он спокойно жил в одном доме с трупом, спал в соседней комнате, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Всё произошло, когда один из жителей города Закаменск уехал на длительное время в другой регион, оставив дом брату. Мужчина попросил своих дочерей периодически проверять жилище, так как брат злоупотреблял спиртным.

Вечером 18 июля девушки в очередной раз навестили дядю. Его не оказалось дома, но в ограде они увидели следы крови. Племянницы зашли в дом и в одной комнат наткнулись на тело неизвестного пожилого мужчины с рубленными ранами на голове и руках.

Девушки сразу побежали в местный отдел полиции и рассказали о страшной находке. Одна из них тут же вспомнила, что несколько дней назад дядя звонил ей и говорил, что убил человека. Но так как он был пьян, девушка не восприняла его слова всерьёз.

- К месту происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа. Внутри дома действительно находилось тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Также оказалось, что за этот короткий промежуток времени, пока сотрудники ехали к дому, дядя девушек уже успел вернуться. Он, как ни в чем не бывало, спал пьяным в соседней с покойным комнате. Его разбудили, задержали, дождались вытрезвления, после чего приступили к допросу. Мужчина не стал отрицать свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшим, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.

Как выяснилось, вечером 15 июля мужчина встретил на улице знакомого пенсионера, у которого с собой была бутылка водки, и пригласил его в гости. Дома они принялись распивать спиртное, к застолью присоединилась сожительница мужчины. Через некоторое время, опьянев, хозяин дома принялся ругать и оскорблять женщину. Пенсионер вступился за неё и упрекнул собутыльника, который сразу переключился на пожилого гостя и начал избивать его кулаками.

Потерпевший не сопротивлялся. Распалившись, злоумышленник схватил в руки топор и принялся им бить по голове пенсионера. Пожилой мужчина скончался на месте.

После этого обвиняемый успокоился, замыл следы крови и перенёс тело в соседнюю комнату. Окровавленную воду он вылил в ограде дома, где её позже увидели племянницы. Затем убийца два дня, как ни в чём не бывало, жил, ходил на работу. От тела избавиться не пытался, ночами спокойно спал рядом.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

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