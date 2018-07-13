Он пытался стащить со склада три рулона кабеля
Житель Бурятии при попытке совершения кражи 3 рулонов кабеля на общую сумму 6198 рублей из склада ПАО «Ростелеком» был задержан сотрудниками полиции.
15 июня приговором Еравнинского районного суда нарушителя осудили за покушение на совершение кражи с проникновением в хранилище, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда Бурятии.
При вынесении решения судом принято во внимание полное признание вины, активное способствование раскрытию преступления. Однако, учитывая мнение потерпевшего, который был против ходатайства защитника о прекращении уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ.
Жителя Бурятии поймали на краже кабеля «Ростелекома»
Происшествия, Фото:
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