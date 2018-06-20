В Улан-Удэ пропала 17-летняя девушка

Она ушла из палаты перинатального центра
В Бурятии вторую неделю ищут 17-летнюю Юлию Абрахимову. Девушка пропала ещё 9 июня. Она ушла из палаты республиканского перинатального центра в Улан-Удэ, и с тех пор находится в розыске.
Приметы:
европейской внешности, на вид 16 лет, рост 160 см, волосы тёмного цвета ниже плеч с прямой чёлкой, глаза карие.
Особые приметы:
татуировка, на кисти левой руки рисунок в виде розы, на шее с правой стороны рисунок в виде короны, на предплечье правой руки надпись на латыни, на предплечье левой руки характерные порезы.
Во что одета, не установлено.
Всех, кто может сообщить о местонахождении Юлии, просят позвонить по телефонам 02 - полиция, 8 (3012) 29-24-20 - Дежурная часть или 8 9025 630 430 - волонтёры, поисковый отряд имени Дамира Сагдеева.
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