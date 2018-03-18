 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Марта

17 Марта

16 Марта

Популярное

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли автомобиль

Происшествия, 
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений

Установлено, что 49-летний житель села Новоильинск совершил незаконную порубку сосен объёмом более трёх кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 55 тысяч рублей.

Гражданин не работает, ранее не судим. Полицейскими изъяты спиленный лес и автомобиль «ГАЗ».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли автомобиль
Происшествия, 18.03.2018
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений
В Иркутской области изъяли 2 ружья с патронами
В Иркутской области изъяли 2 ружья с патронами
Происшествия, 18.03.2018
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Пенсионер в Улан-Удэ врезался в «Лексус»
Пенсионер в Улан-Удэ врезался в «Лексус»
Происшествия, 18.03.2018
Машины столкнулись на прилегающей дороге к проспекту Автомобилистов
В Улан-Удэ автобус зацепил легковушку
В Улан-Удэ автобус зацепил легковушку
Происшествия, 18.03.2018
ДТП произошло на улице Пищевой
В Бурятии сгорел расселённый дом
В Бурятии сгорел расселённый дом
Происшествия, 18.03.2018
Пожар произошёл в Северобайкальском районе
В Улан-Удэ из горящего дома спасли шесть человек
В Улан-Удэ из горящего дома спасли шесть человек
Происшествия, 18.03.2018
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
У жителя Бурятии нашли марихуану в усадьбе
Происшествия, 18.03.2018
В Селенгинском районе полицейские изъяли более полукилограмма конопли
В Чите вора поймали на краже телефонов в кафе
Происшествия, 17.03.2018
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении
Улан-удэнка отсудила заложенный ради денежного займа автомобиль
Происшествия, 17.03.2018
Улан-удэнка в Советском районном суде пыталась оспорить договоры лизинга и вернуть свой автомобиль
Организаторов сети игорных клубов в Чите приговорили к условным срокам
Происшествия, 17.03.2018
Семерых жителей краевой столицы приговорили к условным срокам и крупным штрафам за незаконную организацию сети игорных клубов. Игровое оборудование, а также часть незаконно полученных денег изъяты и обращены в доход государства. Об этом 16 марта Заб.ру сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры
Сельчане и волонтёры спасают лошадей, перевернувшихся вместе с фурой из Улан-Удэ
Происшествия, 17.03.2018
Неожиданную развязку получила история с лошадьми, которых перевозили из Улан-Удэ в Казахстан
В Бурятии участница танцевального фестиваля отсудила более 100 тысяч за отравление
В Бурятии участница танцевального фестиваля отсудила более 100 тысяч за отравление
Происшествия, 17.03.2018
Советский районный суд рассмотрел иск к ООО «СДС», по вине которого отравилась участница детского танцевального фестиваля на Байкале
В Улан-Удэ эвакуировали жителей из подъезда горящего дома
Происшествия, 17.03.2018
16-го марта вечером произошёл пожар в 4-хэтажном доме по улице Октябрьская, 26
В Бурятии утонул полицейский автомобиль
В Бурятии утонул полицейский автомобиль
Происшествия, 17.03.2018
Следственно-оперативная группа ехала на проверку информации о совершенном преступлении
В Бурятии вынесен приговор создателям ДНТ, продавшим «воздух» за 61 миллион рублей
В Бурятии вынесен приговор создателям ДНТ, продавшим «воздух» за 61 миллион рублей
Происшествия, 17.03.2018
В Железнодорожном районнном суде завершилось рассмотрение громкого дела о незаконной продаже земель ДНТ «Кедровик», где пострадали 158 человек

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^