Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений
Установлено, что 49-летний житель села Новоильинск совершил незаконную порубку сосен объёмом более трёх кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 55 тысяч рублей.
Гражданин не работает, ранее не судим. Полицейскими изъяты спиленный лес и автомобиль «ГАЗ».
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли автомобиль
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Машины столкнулись на прилегающей дороге к проспекту Автомобилистов
ДТП произошло на улице Пищевой
Пожар произошёл в Северобайкальском районе
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
В Селенгинском районе полицейские изъяли более полукилограмма конопли
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении
Улан-удэнка в Советском районном суде пыталась оспорить договоры лизинга и вернуть свой автомобиль
Семерых жителей краевой столицы приговорили к условным срокам и крупным штрафам за незаконную организацию сети игорных клубов. Игровое оборудование, а также часть незаконно полученных денег изъяты и обращены в доход государства. Об этом 16 марта Заб.ру сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры
Неожиданную развязку получила история с лошадьми, которых перевозили из Улан-Удэ в Казахстан
Советский районный суд рассмотрел иск к ООО «СДС», по вине которого отравилась участница детского танцевального фестиваля на Байкале
16-го марта вечером произошёл пожар в 4-хэтажном доме по улице Октябрьская, 26
Следственно-оперативная группа ехала на проверку информации о совершенном преступлении
В Железнодорожном районнном суде завершилось рассмотрение громкого дела о незаконной продаже земель ДНТ «Кедровик», где пострадали 158 человек