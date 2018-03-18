В Бурятии у «чёрного лесоруба» изъяли автомобиль

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений



Установлено, что 49-летний житель села Новоильинск совершил незаконную порубку сосен объёмом более трёх кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 55 тысяч рублей.



Гражданин не работает, ранее не судим. Полицейскими изъяты спиленный лес и автомобиль «ГАЗ».



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.