«Комфортное проживание, а не выживание»: Замгенпрокурора РФ дал поручения властям Бурятии





Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин призвал власти Бурятии решить важнейшие социальные проблемы. Об этом он заявил сегодня на проходящем в прокуратуре Бурятии расширенном заседании коллегии по итогам 2022 года.Так, Дмитрий Демешин указал властям республики на высокий уровень безработицы. Её он назвал «одной из острых социальных проблем».Демешин отметил, что за последний год уровень безработицы в Бурятии сократился с 8,7 до 6,3 %, но остаётся в округе самым высоким. На официальном учёте в поисках работы состоит почти 3 тысяч человек. В десятке самых востребованных профессий в Бурятии водители (9,7 %), машинисты (5,9 %), врачи (3,2 %), слесари/сантехники (2,8 %), бухгалтера (2,5 %), разнорабочие (2,3 %).От органов власти и работодателей необходима более активная реклама и пропаганда рабочих профессий, дал понять заместитель Генпрокурора.Задолженность по оплате труда имеется на 14 предприятиях республики перед 695 работниками. Долги по зарплате как предпосылки для роста социальной напряжённости в регионе должны быть исключены, сказал Дмитрий Демешин.«Поручаю в кратчайшие сроки принять действенные меры к погашению задолженности», - заявил он.Также Дмитрий Демешин поручил властям Бурятии и прокуратуре республики обеспечить комплексный подход в реализации прав граждан на медицинское обеспечение.Он отметил, что Бурятия в числе немногих регионов ДФО достигла 99 % освоения бюджетных средств. По национальному проекту «Здравоохранение» построены Центр ядерной медицины, новые ФАПы и амбулатории.Но проблемы сохраняются, указал Демшин. Так, по требованию прокуратуры на льготные лекарственные препараты и медицинские изделия из республиканского бюджета дополнительно выделено 516 млн. рублей, бесплатно обеспечен необходимыми лекарствами 151 льготник, приобретены 10 автомобилей скорой медицинской помощи.В сфере здравоохранения отмечается дефицит медицинских специалистов. Наиболее остро проблема кадров стоит в больницах Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Кяхтинского, Муйского, Хоринского районов, в которых требуется от 14 до 30 врачей.В совокупности это влечёт трудности с оперативным доступом населения к гарантированной государством медицинской помощи и вынуждает заболевших пользоваться платными медицинскими услугами, отметил заместитель Генпрокурора. Он подчеркнул, что «необходимо обеспечить населению в полном объёме доступ к бесплатной и качественной медицинской помощи».Приоритетной задачей для прокуроров заместитель Генерального прокурора назвал «коренное изменение совместно со всеми заинтересованными ведомствами регионального вектора движения». «Направленность на создание комфортных условий проживания, а не выживания, местных жителей, обеспечение их качества жизни и безопасности», - прозвучало в его речи.Отметим, на заседании коллегии Дмитрий Демешин также отметил, что, несмотря на санкционные ограничения, темпы экономического роста в Бурятии в целом показывают положительную динамику. Предприятиями обеспечен прирост в промышленности почти на 10 %, достигнуто кассовое исполнение национальных проектов практически в полном объёме (99%). Ликвидирована задолженность органов власти перед предпринимателями по исполненным контрактам.Конструктивно решались социальные вопросы: погашена задолженность по заработной плате на общую сумму почти 100 млн рублей, восстановлены права 704 участников долевого строительства, более 250 лиц из числа детей-сирот, на четверть перевыполнены плановые показатели по переселению граждан из аварийного жилого фонда, квартиры получили более 1,8 тысяч человек.В заседании коллегии приняли участие глава республики Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов, главный федеральный инспектор Сергей Ромахин, руководители правоохранительных органов, прокуратуры республики.