Следственный комитет раскрыл подробности уголовного дела бывшего сити-менеджера Чите
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Олега Кузнецова, который также был сити-менеджером Читы. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данным следствия, Кузнецов, будучи руководителем администрации Читы, в 2016-2019 годах получал взятки от предпринимателя за оказание ему покровительства.
- В 2016 году предприниматель произвёл работы по благоустройству придомовой территории частного дома, принадлежащего гражданской супруге чиновника, расположенного в пригороде Читы. Стоимость работ составила 2,3 миллиона рублей. В этом же году дом сожительницы обвиняемого был уничтожен пожаром. Предприниматель восстановил дом и оплатил ремонт на сумму около 7 миллионов рублей. Помимо этого, предприниматель приобрёл мебель и другие предметы на сумму около 700 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взяток бывшему чиновнику составила около 10 миллионов рублей, - говорится в сообщении следственного управления.
В ходе предварительного следствия Кузнецов вину не признал.
Предприниматель-взяткодатель сам заявил в полицию о взятках, благодаря чему был освобождён от уголовной ответственности.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. По действующему законодательству, за каждое из инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
СК: Бывший сити-менеджер Читы брал взятки дорогим ремонтом
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