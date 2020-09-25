Уроженец Ангарска возглавил Институт ядерных исследования РАН

Власть, Фото: предоставлено Институтом ядерных исследований РАН

Максим Либанов выдающийся специалист в области физики элементарных частиц и космологии



Указом минобрнауки временно исполняющим обязанности директора Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН назначен уроженец Ангарска доктор физико-математических наук, профессор РАН Максим Либанов. Он приступил к работе в этой должности 25 сентября, сообщили в пресс-службе Института ядерных исследований.



Максим Либанов родился в 1971 году в городе Ангарск Иркутской области. В 1994 году окончил с отличием физический факультет МГУ имени Ломоносова. Он признанный специалистом в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии, автор более 50 научных работ и одного учебного пособия.



Ещё в студенческие годы Максим Либанов проявил себя. В Институт ядерных исследований РАН он пришёл на четвёртом курсе, в 1991 году. Здесь под руководством академика Рубакова начал активную научную и организационную работу. На протяжении пяти лет Максим Либанов являлся председателем Совета молодых учёных Института. В итоге он прошел весь путь ученого от младшего научного сотрудника до заместителя директора ИЯИ РАН по науке (с 2014 года).



В 2006 году Максим Либанов стал лауреатом Золотой медали РАН с премией для молодых ученых за цикл работ «Иерархия фермионных масс в моделях с дополнительными пространственными измерениями». Кроме того, он является лауреатом премий фонда «Династия» и других.



За годы работы в теоретическом отделе Института ядерных исследований РАН Либанов проявил себя как выдающийся специалист в области физики элементарных частиц и космологии. Он всегда отличался нестандартностью мышления и оригинальным подходом к решению сложных теоретических задач, стоявших перед физиками всего мира. Коллеги ценят его умение емко и точно выразить мысль, немногословно указать путь в науке и предсказать результат поиска.



В сфере научных интересов Либанова лежат такие передовые направления в физике высоких энергий, как суперсимметричные теории Великого объединения, впервые предложенное им естественное объяснение происхождения трех фермионных поколений, а также наблюдаемое отличие массовой матрицы заряженных фермионов от массовой матрицы нейтрино. Сделаны предсказания, которые будут проверяться в идущих и планируемых экспериментах, в том числе, на Большом адронном коллайдере. Предложены модели с нарушением Лоренц-инвариантности, позволяющие объяснить наблюдаемое современное ускоренное расширение Вселенной. Сделан ряд предсказаний, позволяющих подтвердить или опровергнуть эти модели.



Максим Либанов является заведующим кафедры «Фундаментальные взаимодействия и космология» МФТИ и читает курсы лекций на физическом факультете МГУ.



Также он член редколлегии журнала «Теоретическая и математическая физика».



Максим Либанов был избран директором Института ядерных исследований РАН 25 августа на голосовании коллектива института большинством голосов (595 из 737 штатных сотрудников Института).



Справка:



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерных исследований Российской Академии наук (ИЯИ РАН) образован в 1970 году постановлением президиума АН СССР на основе решения правительства, принятого по инициативе Отделения ядерной физики АН СССР. Институт организован в целях создания современной экспериментальной базы и развития исследований в области физики элементарных частиц и высоких энергий, атомного ядра, физики и техники ускорителей, физики космических лучей, космологии и физики нейтрино. В состав ИЯИ РАН входят филиал Баксанская нейтринная обсерватория (пос. Нейтрино, КБР), сильноточный линейный ускоритель ионов водорода (г. Троицк, Москва) и Байкальский глубоководный нейтринный телескоп (Слюдянский район, Иркутская область).







