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Сообщения в бизнес-чате глава Бурятии теперь видит посекундно

Сообщения в бизнес-чате глава Бурятии теперь видит посекундно
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Обращения предпринимателей в бизнес-чате сделали анонимными

За полмесяца к бизнес-чату подключилось более 600 предпринимателей Бурятии. 18 декабря на заседании Совета по защите прав предпринимателей при главе Бурятии бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев представил итоги работы сервиса «Бизнес-чат» за 2,5 недели с момента запуска, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Сегодня в чат-боте отсутствуют любые ограничения по численности, не требуется установка дополнительных приложений, всё сделано для удобства. Чат-бот представляет собой сотни индивидуальных чатов, которые связаны только через администратора, а значит предприниматели получили анонимность при обращениях, которой не было раньше. Также мы нашли технологические решения, чтобы глава Бурятии мог посекундно видеть все сообщения, поступающие в чат, нашу реакцию и соответствующую работу ответственных органов, - отметил Чингис Матхеев.

Новая версия бизнес-чата – это расширенная версия чата для бизнеса в WhatsApp, который был в мае создан по поручению главы Алексея Цыденова для личного общения с бизнесменами. Старый формат оказался недостаточно гибким. В частности, мессенджер ограничивал число участников – максимум 256. Желающих попасть в группу было намного больше. Бывший министр экономики Александр Барделеев рассказывал, как его просили со словами, вроде «Сань, ты же меня знаешь».

В новом бизнес-чате предприниматели могут не только подать обращение или жалобу, но и получить консультацию по всем видам господдержки, а также решить вопросы, связанные с давлением фискальных, административных или контрольных органов. Администратор чата, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, принимает обращения и распределяет по органам исполнительной власти.

- Благодаря поручению главы Бурятии первые 2,5 недели работа идёт очень оперативно. Все оказывают содействие. У нас был план до конца года подключить 500 человек к чату. На сегодняшнее утро уже имеем 614 подписчиков, - рассказал Чингис Матхеев.

Принято в работу 65 обращений. Из них 10 уже отработано, дано 32 консультации. Предпринимателей больше всего интересуют вопросы налогов (перерасчёт налога на имущество организаций, переход на патентную систему налогообложения), государственной поддержки, контрольно-надзорной деятельности, аренды помещений и возникают трудности при заключении договоров или перерасчёте с ООО «Экоальянс».

Глава Бурятии дал поручение всем республиканским и муниципальным органам власти:

- Прошу оперативно реагировать на запросы уполномоченного по защите прав предпринимателей в рамках работы бизнес-чата, - заявил Алексей Цыденов.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно на сайте бизнес-чата (http://bizchat03.ru/) выбрать удобный мессенджер (Viber, Telegram или Facebook), выбрать свою сферу бизнеса, написать «Меню» в чат и описать свою проблему. Также созданы одноименные группы ВКонтакте, Facebook и Instagram, где будут публиковаться актуальные для предпринимателей новости и информация.


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